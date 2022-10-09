Maç öncesinde Göztepe’de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde öğle saatlerinde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Antrenmanda ısınma çalışmalarının ardından pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise taktiksel çalışma yaparak antrenmanı tamamladı.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında sahasında oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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