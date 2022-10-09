Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında sahasında oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında sahasında oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig’de 8. haftayı BAY geçiren Göztepe, ligin 9 haftasında 16 Ekim Pazar günü Tuzlaspor’u ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 16.00’da başlayacak.
Maç öncesinde Göztepe’de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde öğle saatlerinde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Antrenmanda ısınma çalışmalarının ardından pas çalışması yapan futbolcular, ikinci bölümde ise taktiksel çalışma yaparak antrenmanı tamamladı.
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