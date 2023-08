Göztepe’nin Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Taha Altıkardeş, İtalya kampında oynanan üç hazırlık maçında iki gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını İtalya’da gerçekleştirdiği kampla sürdürmeye devam ederken üç de hazırlık maçına çıktı. İzmir temsilcisi, İtalya kampı çerçevesindeki ilk maçında İtalya Serie C takımlarından FC Legnago Salus’u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında ise Serie B takımlarından U.S. Cremonese ile 1-1 berabere kalırken, sarı-kırmızılıların tek golünü Taha Altıkardeş kaydetti. İzmir ekibi, İtalya kampının son maçında İtalya Serie D takımlarından AC Virtus Bolzano’yu 7-0 mağlup etti ve sarı-kırmızılıların yedinci golü Taha Altıkardeş’ten geldi. Böylece Göztepe’nin yeni transferi Taha Altıkardeş, savunma performansının yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da teknik heyetten tam not aldı.