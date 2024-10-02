Bu sezon Trendyol Süper Lig’de Göztepe’nin kaydettiği 11 golün 7’si Brezilyalı oyuncular tarafından atıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iyi bir giriş yaparak ilk 7 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İlk üç maçında Antalyaspor ile golsüz, Fenerbahçe’yle 2-2 ve Alanyaspor’la 1-1 berabere kalan İzmir ekibi, daha sonra Bodrum FK’yı 2-0, Kayserispor’u da 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta sonu oynanan 7. hafta mücadelesinde de Samsunspor’a 4-3 kaybederek bu sezonki ilk yenilgisini aldı. Göztepe bu süreçte rakip filelere 11 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü. İzmir ekibinde gol yükünü ise Brezilyalı oyuncular çekti. Takımın golcülerinden Romulo 3, Juan ise 2 gol kaydederken, savunma oyuncularından Heliton ve Djalma Silva ise birer gol atmayı başardı. Böylece sarı-kırmızılıların Sambacıları, Göztepe’nin attığı 11 golün 7’sini atmış oldu. Takımda tek gol atamayan Brezilyalı oyuncu konumunda ise Victor Hugo bulunuyor.

Ayrıca Djalma ve Juan’nın birer de asisti bulunuyor.

İzmir ekibinde kalan 3 golün ikisini savunma oyuncuları olan Koray Günter ve Taha Altıkardeş atarken, bir golü de Samsunspor maçında Zeki Yavru kendi kalesine attı.