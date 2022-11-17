Spor Toto 1. Lig’de yer alan Göztepe’de, Bucaspor 1928 ile oynanan kupa maçında sakatlanan Hüsamettin Yener’in ardından Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında da Yunus Emre Gedik sakatlandı.

Spor Toto 1. Lig’de yer alan Göztepe’de, Bucaspor 1928 ile oynanan kupa maçında sakatlanan Hüsamettin Yener’in ardından Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında da Yunus Emre Gedik sakatlandı.

Göztepe geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bucaspor 1928 müsabakasında çapraz bağlarını koparan Hüsamettin Yener’in sahalardan 4 ay uzak kalacağı açıklamıştı. Daha sonra bir sakatlık şoku da sarı-kırmızılıların bu hafta konuk ettiği Ankara Keçiörengücü maçında geldi. Karşılaşmanın 11. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Yunus Emre Gedik, yerini takım arkadaşı Tarık Çamdal’a bırakmıştı. Oyuncunun ayağındaki ödem nedeniyle MR’ının çekilemediği öğrenildi. Bu sebepten dolayı 23 yaşındaki sol bekin sahalardan ne kadar uzak kalacağı bilinemiyor.