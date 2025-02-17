Göztepe’de golcü futbolcu Juan ile orta saha Anthony Dennis’in tamamen iyileştiği ve iki oyuncunun da 23 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçına 11’de sahaya çıkabileceği belirtildi.

Trendyol Süper Lig’de 24. haftayı bay olarak geçen Göztepe’de çifte mutluluk yaşanıyor. Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılıların, hücum hattının etkili ismi Juan Silva ile orta sahanın vazgeçilmezlerinden Anthony Dennis’in büyük oranda iyileştiği ve oynamaya hazır hale geldiği öğrenildi. Geçtiğimiz haftalarda Dennis’in yaklaşık 3 hafta, Juan için ise yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıklayan İzmir ekibi, iki oyuncusundan gelen müjdeli haber ile sevindi. 23 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında ikilinin son durumlarına bakılarak, mücadeleye ilk 11’de başlayıp başlamayacaklarına karar verilecek. Oyuncularının beklenenden hızlı bir şekilde geri dönmesinden mutlu olan teknik direktör Stanimir Stoilov’un da diğer sakat futbolcuların en kısa sürede iyileşmesini beklediği belirtildi. Bulgar çalıştırıcının, Avrupa potası için maçlara tam kadro çıkıp, hedeflediği konuma gelmek istediği ifade edildi.

Romulo’nun dönüşü henüz belli değil

Göztepe’nin bu sezonki en önemli isimlerinden biri olan Romulo Cardoso’nun bir süre daha sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Taha Altıkardeş, Koray Günter ve devre arasında takıma katılan hücum oyuncusu Emerson Correia’nın ise 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı Stoilov ise son oynanan Bodrum FK karşılaşmasında hücum hattındaki eksikler nedeniyle ofansif orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki’yi forvete çekip geçici bir çözüm üretmişti.