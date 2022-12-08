Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Manisa FK’yı konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Manisa FK’yı konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Manisa FK’yı konuk edecek olan Göztepe’de, dün akşam saatlerinde Adnan Süvari Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular ilk bölümde ısınma hareketleri yaptı. Isınma işlemlerinin ardından oyuncular pas ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, son bölümde yaptığı taktiksel çalışmayla idmanı noktaladı.