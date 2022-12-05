Bugün öğle saatlerinde Adnan Süvari Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Adanaspor deplasmanında forma giyen oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde de şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Francesco Farioli: “Kesinlikle bu oyun anlayışından geri adım atmayı düşünmüyoruz”

Francesco Farioli: “Kesinlikle bu oyun anlayışından geri adım atmayı düşünmüyoruz”

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