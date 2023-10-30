Göztepe’nin Nijeryalı futbolcusu Kenneth Mamah, Trendyol 1. Lig’de sarı-kırmızılı formayla çıktığı son 2 maçta 2 gol kaydederek, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Bu sezon Trendyol 1. Lig’de 11 gol atan Göztepe, ligin en fazla skor üreten 8. takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar; Çorum FK, Altay, Bandırmaspor, Manisa FK, Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarında birer gol kaydederken, Boluspor’a iki, Şanlıurfaspor müsabakasında ise üç gol kaydetmeyi başardı. Böylece İzmir temsilcisi ilk 10 haftada maç başına 1.1 gol ortalamasına sahip oldu. Göztepe’de son iki haftada Kenneth Mamah, yaptığı skor katkısıyla da hem takımının gol üretkenliğine katkı verirken, hem de sarı-kırmızılıların galibiyetlerinde büyük rol oynadı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Şanlıurfaspor maçında üçüncü golünü kaydederken, Ankara Keçiörengücü müsabakasında ise galibiyeti getiren tek golü atmayı başardı.

Böylece Mamah, İzmir temsilcisinin bu sezon fileleri havalandıran 7. farklı oyuncusu oldu.

Öte yandan Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkarken, 5 gol, 3 asistlik katkı vermişti.