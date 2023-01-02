Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligin ikinci devresinin hazırlıkları için Antalya’da kampa girdi. Sarı-kırmızılı ekip, bugün gerçekleştireceği antrenmanla ikinci yarının çalışmalarına resmen başlayacak.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligin ikinci devresinin hazırlıkları için Antalya’da kampa girdi. Sarı-kırmızılı ekip, bugün gerçekleştireceği antrenmanla ikinci yarının çalışmalarına resmen başlayacak.

Spor Toto 1. Lig’de yer alan Göztepe, ligin ikinci devresinin hazırlıkları için Antalya’da kampa girdi. 8 Ocak Salı gününe kadar Antalya’da kamp yapacak olan Göztepe, daha sonra İzmir’e dönecek ve ikinci yarı hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde devam edecek.