Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında Medipol Başakşehir’e 3-1 kaybederek kupaya veda etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte tüm konsantrasyonunu play-off hattına girebilmek için lige çevirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında Medipol Başakşehir’e 3-1 kaybederek kupaya veda etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte tüm konsantrasyonunu play-off hattına girebilmek için lige çevirdi.

Bakan Nebati, İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılına özel ışık gösterisini izledi Bakan Nebati, İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılına özel ışık gösterisini izledi

Göztepe, dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme turu müsabakasında Başakşehir’le karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi rakibine 3-1 kaybetti. Böylece Göztepe, kupaya veda ederek tüm konsantrasyonunu lige çevirmiş oldu. Sarı-kırmızılar, son iki haftada üst üste aldığı galibiyetlerden sonra play-off hattıyla arasındaki puan farkını 4’e indirmiş oldu. Göz-Göz, önündeki 4 maçın 3’ünü sahasında oynamanın avantajını kullanıp istediği sonuçları alarak üst sıralara iyice yaklaşmak istiyor.