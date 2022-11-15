Zorlu maç öncesinde Göztepe’de hazırlıklar başladı. Bugün öğle saatlerinde Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda, Ankara Keçiörengücü müsabakasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde de dar alanda oyun yaparak günü tamamladı.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Eyüpspor’a konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Alaçatı Wind Fest, Alaçatı’nın sörf bölgesi olarak korunması amacıyla düzenleniyor

Alaçatı Wind Fest, Alaçatı’nın sörf bölgesi olarak korunması amacıyla düzenleniyor

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