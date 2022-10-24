Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde öğle saatlerinde bir antrenman gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda, dünkü Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma çalışmasının ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı.

Göztepe, hazırlıklarına vereceği bir günlük iznin ardından26 Ekim Çarşamba günü devam edecek.