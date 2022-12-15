Göztepe, bugün öğleden sonra havayolu ile Trabzon’a, ardından karayolu ile Rize’ye geçerek kampa girecek.

LaLiga’nın Türkiye’deki ajansı De Marke oldu

LaLiga’nın Türkiye’deki ajansı De Marke oldu

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Rizespor’a konuk olacak olan Göztepe’de, bugün öğle saatlerinde Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ilk bölümde ısınma hareketleri yaptı. Isınma işlemlerinin ardından şut çalışmaları gerçekleştirilerek antrenman noktalandı.

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