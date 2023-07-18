Göztepe’ye geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde gelen Loué Bayere Junior, gözden düştü. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu ile yolların ayrılmasını bekleniyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, geride bıraktığımız sezonun devre arasında İsveç’in Hammarby takımından 22 yaşındaki golcü Loue Bayere Junior’u kadrosuna katmıştı. İzmir temsilcisiyle 5 maça çıkan genç oyuncu beklentileri karşılayamadı ve sadece 1 gol kaydetti. Durum böyle olunca Loue Bayere Junior’ın yeni sezon planlamasında olup olmayacağı merak ediliyordu. 2023-2024 sezonun ilk hazırlık maçında Southampton ile karşılaşan Göztepe’de 22 yaşındaki oyuncu kadroya dahil edildi. Yeni transferlerden Sory Diallo’nun dahi şans bulduğu müsabakada Loue Bayere Junior’ın kulübede kalışı oyuncunun rotasyonda en geride kaldığını gösterdi. Öte yandan kadrosunda 9 yabancı bulunduran Göztepe’nin yeni yabancı transferlere kontenjan açmak için en az iki yabancı oyuncusunu göndermesi bekleniyor. Loue Bayere Junior’ın da yolların ayrılması beklenen ilk yabancı oyuncu olduğu öğrenildi.