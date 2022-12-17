Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 18. haftanın açılış mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, Rize’de kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yiğit Demirel’i unutmadı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 18. haftanın açılış mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, Rize’de kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yiğit Demirel’i unutmadı.

Spor Toto 1. Lig’de yer alan Göztepe, 18. haftanın açılış müsabakasında dün Çaykur Rizespor’a konuk oldu. Maçtan önce sarı-kırmızılılar, Rize’de kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Yiğit Demirel’i andı. Göztepeli oyuncular, taraftarlarının da gözüktüğü karede Yiğit Demirel’in ‘melek benzetmeli’ pankartıyla basın mensuplarına poz verdi. Ayrıca Göztepe taraftarı, maçtan önce Yiğit’in mezarını da ziyaret etti.