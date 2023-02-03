“Pazar günü 17.00’de başlayacak olan AVR Atletik karşılaşmasının biletleri, Atatürk Voleybol Salonu önünde yer alan gişelerden maç günü ücretsiz olarak sunulacak” ifadeleri kullanıldı.

TVF Kadınlar 1. Ligi’nde yer alan Göztepe Voleybol, 5 Şubat Pazar günü AVR Atletik ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisi, taraftarını mutlu edecek bir harekete imza attı. Göztepe Voleybol’dan yapılan açıklamada:

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

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