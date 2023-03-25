Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Lig’in 21. haftasında yarın Yeşilyurt ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine bir hafta kala zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için mutlak galibiyet istiyor.

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TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, ligin 21. haftasında yarın Yeşilyurt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka saat 17.00’de Yeşilyurt Spor Kulübü Spor Salonu’nda oynanacak. Sarı-kırmızlı takım, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için galibiyet ararken, Yeşilyurt ise sezonu olabildiğince en üst sıralarda tamamlamak için İzmir temsilcisini mağlup etmek istiyor. Öte yandan ligin ilk maçında Göztepe, Yeşilyurt’u 3-1’lik skorla geçmeyi başarmıştı.