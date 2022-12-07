Zorlu müsabaka öncesinde Göztepe Voleybol çalışmalarına başladı. İzmir Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen antrenmanda voleybolcular, ilk bölümde atak, ikinci bölümde 6’ya 6 oyun, son bölümde ise servis karşılama çalışması gerçekleştirdi.

TVF Kadınlar 1. Ligi 10. haftasında Göztepe Voleybol, Yeşilyurt’u konuk edecek. 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.30’da başlayacak karşılaşma İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi 10. haftasında evinde oynayacağı Yeşilyurt müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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