Göztepe Voleybol, geçtiğimiz hafta Muratpaşa’ya karşı aldığı mağlubiyetten sonra yarın V.Bank’ı yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Göztepe Voleybol, geçtiğimiz hafta Muratpaşa’ya karşı aldığı mağlubiyetten sonra yarın V.Bank’ı yenerek çıkışa geçmek istiyor.

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden lider Göztepe Voleybol, geçtiğimiz hafta oynanan Muratpaşa müsabakasını kaybederek ligde 10 maçlık aradan sonra mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılıların bu yenilgisi puan tablosundaki avantajından dolayı liderliğini etkilemese de; Göz-Göz’ün uzun soluklu galibiyet serisi son bulmuş oldu. İzmir temsilcisinin, yeni bir seriye başlamak için V.Bank’a karşı tek hedefi galibiyet olurken; liderliğini de zora sokmak istemiyor. Bu müsabaka yarın saat 14.30’da İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak.