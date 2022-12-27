Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi’nde arka arkaya 9 maçtır kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam ediyor.

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Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi’nde arka arkaya 9 maçtır kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla devam ediyor.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, ligde ortaya koyduğu performansla şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olarak görülüyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde çıktığı 12 maçta 11 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Ayrıca İzmir temsilcisi, ligde son 9 maçtır da mağlubiyet yüzü görmüyor. Göztepe, 31 puanla ligde en yakın rakibi Muratpaşa Belediye’nin 4 puan önünde yer alırken, zirvedeki yalnızlığını da koruyor.

Öte yandan İzmir temsilcisi, gelecek hafta ligde Çiftlikköy Belediye’yi konuk edecek.