Zorlu müsabaka öncesinde Göztepe Voleybol çalışmalarına başladı. İzmir Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen antrenmanda voleybolcular, ilk bölümde defans çalışması, ikinci bölümde servis çalışması, son bölümde ise 6’ya 6 oyun gerçekleştirdi.

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Çanakkale Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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