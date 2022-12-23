TVF Kadınlar 1. Ligi’nde Göztepe Voleybol, 12. hafta müsabakasında Sakarya Voleybol’a konuk olacak. Bu zorlu mücadele yarın Sakarya Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak. Göztepe Voleybol; ligde 10 galibiyet, 1 mağlubiyetle 1. sırada yer alırken, Sakarya Voleybol ise 7 galibiyet, 4 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Bu zorlu mücadeleye İzmir temsilcisi 8 maçlık galibiyet serisiyle çıkarken, Sakarya Voleybol ise 3 maçlık yenilmezlik serisiyle parkeye çıkacak.

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, 12. hafta müsabakasında deplasmanda Sakarya Voleybol ile karşı karşıya gelecek.

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