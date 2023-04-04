Göztepe Voleybol, play-off yarı finalinde 7 Nisan Cuma günü saat 12.00’de Muratpaşa Belediyespor’la karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi bugün gerçekleştirdiği antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

TVF Kadınlar 1. Ligi’nin normal sezonunu lider olarak tamamlayan Göztepe Voleybol, Sultanlar Ligi’ne çıkmak için play-off maçları oynayacak. İlk etapta yarı final mücadeleleriyle başlayacak karşılaşmalarda İzmir temsilcisi ilk maçında 7 Nisan Cuma günü saat 12.00’de Muratpaşa Belediyespor’la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu mücadelenin hazırlıklarını ara vermeden sürdürmeye devam ediyor. İzmir Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen antrenmanda voleybolcular, ilk bölümünde defans, ikinci bölümde atak çalışması, son bölümde ise 6’ya 6 oyun gerçekleştirdi.

Öte yandan Göztepe Voleybol, yarından itibaren hazırlıklarına Bolu’da devam edecek.