Zorlu müsabaka öncesinde Göztepe Voleybol çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen antrenmanda voleybolcular, ilk bölümde defans, son bölümde ise servis çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Muratpaşa Bld. müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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