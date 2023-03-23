Göztepe Voleybol, ligin son iki haftasında tekrar arka arkaya kazanarak liderlik için ipleri eline aldı. Sarı-kırmızılılar, son iki maçını kaybetmemesi durumunda ligi zirvede tamamlayacak ve Play-Off için büyük bir avantaj sağlayacak.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, ligi uzun bir süre lider olarak götürse de, 18. hafta mücadelesinde evinde İstanbul BBSK’ya mağlup olunca rakibini zirve yarışına ortak ederek ligi birinci sırada tamamlamayı zora sokmuştu. Tekrar toparlanmak isteyen Göztepe, 19. hafta müsabakasında İzmir derbisinde Karşıyaka’yı mağlup ederek adeta enerji depoladı ve kendine geldi. Sarı-kırmızılılar, 20. haftada karşılaşmasında da Edremit Bld. Altınoluk’u evindevmağlup ederken, aynı hafta Karşıyaka Voleybol da İstanbul BBSK’yı mağlup edince Göztepe liderlik için ipleri tamamen eline almış oldu. Sarı-kırmızılılar, kalan iki haftayı kaybetmediği taktirde sezonu zirvede bitirip büyük bir avantaj elde ederek kendi grubunun 4.’sü ile B Grubu’nun 2. ve 3.’süyle Play-Off grubunda mücadele edecek.