Göztepe Voleybol, ligdeki 1 maçlık mağlubiyetinin ardından V.Bank’ı 3-0 yenerek kendine geldi.

Göztepe Voleybol, ligdeki 1 maçlık mağlubiyetinin ardından V.Bank’ı 3-0 yenerek kendine geldi.

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, sezonu lider olarak sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta ligde Murtpaşa’ya kaybederek 10 maçlık galibiyet serisini sonlandırmış ve liderliğini de zora sokmuştu. Hafta içinde yoğun bir çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, dün oynanan müsabakada V.Bank’ı 3-0 gibi net bir skorla geçerek rahat bir nefes aldı. Böylece Göz-Göz, ligdeki galibiyet sayısını 15 maça çıkarırken liderliğini de korumaya devam etti.