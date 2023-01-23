Göztepe Voleybol, ligdeki 1 maçlık mağlubiyetinin ardından V.Bank’ı 3-0 yenerek kendine geldi.

Göztepe Voleybol, ligdeki 1 maçlık mağlubiyetinin ardından V.Bank’ı 3-0 yenerek kendine geldi.

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TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, sezonu lider olarak sürdürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta ligde Murtpaşa’ya kaybederek 10 maçlık galibiyet serisini sonlandırmış ve liderliğini de zora sokmuştu. Hafta içinde yoğun bir çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, dün oynanan müsabakada V.Bank’ı 3-0 gibi net bir skorla geçerek rahat bir nefes aldı. Böylece Göz-Göz, ligdeki galibiyet sayısını 15 maça çıkarırken liderliğini de korumaya devam etti.