Göztepe Voleybol, lige verilen kısa bir aranın ardından Çiftlikköy Belediye Spor ile karşılaştığı müsabakayı 3-0 kazandı.

Göztepe Voleybol, lige verilen kısa bir aranın ardından Çiftlikköy Belediye Spor ile karşılaştığı müsabakayı 3-0 kazandı.

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, lige verilen kısa bir aranın ardından İzmir’de Çiftlikköy Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 11 galibiyet 1 mağlubiyetle lider konumda yer alıyordu. İzmir temsilcisi hem galibiyet serisine devam etmek hem de galibiyet sayısını 12’ye çıkarmak için parkeye çıktı. Göztepe Voleybol, karşılaşmaya taraftarının yoğun desteğiyle birlikte istediği gibi başladı ve ilk seti 25-16, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti de 25-19 kazanınca mücadeleyi 3-0 kazanan taraf oldu. Böylelikle Göz-Göz, ligde 12. galibiyetini alırken, yenilmezlik serisini de 10 maça çıkarmış oldu.