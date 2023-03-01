TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, 18. hafta mücadelesinde İstanbul BBSK ile İzmir Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka 5 Mart Pazar günü saat 18.30’da başlayacak. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medyasından biletlere dair yapılan açıklamada, "5 Mart Pazar günü saat 18.30’da Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanacak olan İstanbul BBSK karşılaşmasının biletleri ücretsiz olacaktır" denildi.

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