Zorlu müsabaka öncesinde Göztepe Voleybol çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen antrenmanda voleybolcular, ilk bölümde atak çalışması, son bölümde ise 6’ya 6 oyun gerçekleştirdi.

TVF Kadınlar 1. Ligi 18. haftasında Göztepe Voleybol, İstanbul BBSK’yı konuk edecek. 5 Mart Pazar günü saat 18.30’da başlayacak karşılaşma İzmir Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi 18. haftasında evinde oynayacağı İstanbul BBSK müsabakasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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