Göztepe Voleybol, lider Edremit Bld. Altınoluk’u deplasmanda 3-2 mağlup ederek zirve yarışında ben de varım dedi.

Göztepe Voleybol, lider Edremit Bld. Altınoluk’u deplasmanda 3-2 mağlup ederek zirve yarışında ben de varım dedi.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Göztepe, 9. hafta mücadelesinde Edremit Bld. Altınoluk ile karşı karşıya geldi. Müsabaka dün Güre Atatürk Spor Salonu’nda saat 16.00’de başladı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmaya tutuk başlayınca Edremit Belediye ilk seti 25-19 önde tamamladı. İkinci sette; başa baş geçen mücadeleyi yine ev sahibi 27-25 kazandı ve 2-0 öne geçti. İzmir temsilcisi, pes etmeyip geri döndü ve setleri 25-20, 25-23 ve 15-12 kazanarak sahadan 3-2’lik zaferle ayrılan taraf oldu.

Böylece Göztepe, lider Edremit Bld. Altınoluk’u devirerek liderlik yarışında önemli galibiyete imza attı.