TVF Kadınlar 1. Ligi’nde Göztepe, deplasmanda İstanbul BBSK’yı 3-0 mağlup etti.

TVF Kadınlar 1. Ligi’nde Göztepe, deplasmanda İstanbul BBSK’yı 3-0 mağlup etti.

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TVF Kadınlar 1. Ligi’nde Göztepe, 7. hafta mücadelesinde İstanbul BBSK’ye konuk oldu. Müsabaka Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynandı. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılılar, başa baş giden ilk seti 25-22 kazandı. 1-0 öne geçti. İkinci sette de üstünlüğünü devam ettiren Göztepe, 25-20 kazanarak farkı 2’ye çıkardı. Son sette çok rahat bir oyun sergileyen İzmir temsilcisi 25-14’lük net bir skorla seti 3-0 yaptı ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Öte yandan Göztepe, gelecek hafta Karşıyaka’yı konuk edecek.