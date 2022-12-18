TVF Kadınlar 1. Lig 11. hafta mücadelesinde Göztepe Voleybol, deplasmanda Çanakkale Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürmeye devam etti.

TVF Kadınlar 1. Lig 11. hafta mücadelesinde Göztepe Voleybol, deplasmanda Çanakkale Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürmeye devam etti.

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TVF Kadınlar 1. Lig 11. hafta mücadelesinde Göztepe Voleybol, Çanakkale Belediyespor’a konuk oldu. Müsabaka saat 14.00’de Anafartalar Spor Salonu’nda başladı. Göz-Göz, rakibini 25-17, 25-23 ve 25-17’lik setlerle mağlup ederek mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı. Bu skorla Göztepe Voleybol, ligde 10. galibiyetini elde ederken liderliğini de sürdürmeye devam etti.