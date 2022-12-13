Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Çanakkale Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Çanakkale Belediyespor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
TVF Kadınlar 1. Ligi 11. haftasında Göztepe Voleybol, Çanakkale Belediyespor’a konuk olacak. 17 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak karşılaşma Anafartalar Spor Salonu’nda oynanacak.
Zorlu müsabaka öncesinde Göztepe Voleybol çalışmalarına başladı. İzmir Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen antrenmanda voleybolcular, ilk bölümde blok, ikinci bölümde 6’ya 6 oyun, son bölümde ise servis karşılama çalışması gerçekleştirdi.
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