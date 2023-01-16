Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi’nde 78 gün sonra kayıp yaşadı. Böylece sarı-kırmızılıların 10 maçlık galibiyet serisi de bitmiş oldu.
Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi’nde 78 gün sonra kayıp yaşadı. Böylece sarı-kırmızılıların 10 maçlık galibiyet serisi de bitmiş oldu.
TVF Kadınlar 1. Ligi’nde yer alan Göztepe Voleybol, ligdeki ilk mağlubiyetini 3. haftadaki Muratpaşa müsabakasında yaşamıştı Göz-Göz, o maçtan sonra toparlanıp 10 maçlık bir galibiyet serisi yaptı. Sar-kırmızılı takım, bu kez de Muratpaşa ile dün rövanş maçına çıktı. İzmir temsilcisi yine müsabakayı kaybetti ve galibiyet serisi sona ermiş oldu. Göztepe Voleybol, yenilgiye rağmen 35 puanla liderliğini sürdürüyor.
Yorumlar