Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi’nde çıktığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Göztepe Voleybol, TVF Kadınlar 1. Ligi’nde çıktığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Göztepe Voleybol, bu sezon lige 2’de 2 yaparak başlamıştı. Fakat bu seri 3. haftada oynanan Muratpaşa Belediyespor karşılaşmasında sonlanmış ve ilk mağlubiyet gelmişti. Daha sonra toparlanan Göztepe Voleybol, o süreçten sonra çıktığı 10 karşılaşmayı da kazanmayı başardı ve ligde toplam 12 galibiyete imza atarak liderliğini perçinledi. Lige verilen arada yoğun çalışma gerçekleştiren İzmir temsilcisi, ligi istediği yerde bitirmek için kalan maçlarından iyi sonuçlar almak için parkeye çıkacak.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, 15 Ocak Pazar günü deplasmanda Muratpaşa Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.