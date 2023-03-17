A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Ermenistan ve Hırvatistan’la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. Abdülkerim Bardakcı, Umut Nayir ve Mehmet Can Aydın ilk kez A Milli Takım’a davet edildi.