Göztepe, son olarak Kasımpaşa forması giyen savunma oyuncusu Tarkan Serbest’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe, transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar ilk hamlesini savunmaya yaptı ve son olarak Kasımpaşa’da top koşturan 26 yaşındaki stoper Tarkan Serbest’in transfer edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "1994 doğumlu defans oyuncusu Tarkan Serbest ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Kasımpaşa forması giyen Tarkan Serbest’in Süper Lig kariyerinde 107, Bundesliga kariyerinde ise 103 maç bulunuyor. Tarkan Serbest’e, Göztepe’mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.