Göztepe’nin 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.15’de İngiliz ekibi Southampton ile oynayacağı hazırlık maçı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’na alındı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.15’de İngiliz ekibi Southampton ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanması planlanan karşılaşmanın bugün yapılan açıklamayla birlikte Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’na alındığı duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Evimiz Gürsel Aksel Stadyumu’nda, Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin ardından 2023-24 sezonu için başlatılan zemin bakım çalışmalarında iklim koşullarının öngörülenden farklı gelişmesi sebebiyle, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.15’te oynayacağımız Southampton karşılaşması için uygun bir zemin oluşmadığından, oyuncu sağlığını riske atmamak adına karşılaşmanın aynı tarih ve saatte Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmanın biletleri iade edilecek

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’na alınan karşılaşmanın biletine sahip olan taraftarlara bilet iadesi yapılacağı da duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Southampton ile evimizde oynayacağımız karşılaşma için satışa sunulan biletler 9 iş günü içerisinde iade edilecektir. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için yeni bilet satışı 14 Temmuz Cuma günü saat 16:00’da başlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Müsabakanın tekrar satışa çıkan bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP 100 TL

Numaralı 75 TL

Maraton 50 TL

Kale arkası 25 TL

Taraftarlar tepkili

Göztepe ile Southampton arasında oynanacak müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu’ndan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’na alınınca sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan yoğun bir tepki gösterdi.