Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’nin, 15 Temmuz Cumartesi günü İngiliz ekibi Southampton ile oynayacağı hazırlık maçı saat 20.00’den 20.15’e alındı.

Spor Toto 1. Lig’de geride bıraktığımız sezonu yedinci sırada bitiren ve play-off’ta da Bodrumspor’a 3-1 kaybederek Süper Lig hayallerini gelecek sezona bırakan Göztepe, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Southampton ile dostluk maçına çıkacak. İzmir temsilcisinin, İngiliz ekibiyle 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de oynayacağı karşılaşmanın saati 15 dakika ileriye alındı. Bu konuyla ilgili açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, “Southampton FC ile 15 Temmuz Cumartesi günü oynayacağımız karşılaşmanın başlama saati 20:15 olarak değiştirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Southampton, antrenmanlarını Gürsel Aksel’de yapacak

Southampton, bu müsabaka öncesi antrenmanlarını 14 Temmuz Cuma günü saat 09.30’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştirecek. Öte yandan karşılaşmanın VIP biletine sahip olan taraftarlar, çeşitli etkinlikler çerçevesinde antrenmanları takip edebilecek.