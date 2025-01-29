Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig’de öne geçtiği 5 karşılaşmanın 3’ünü kaybederken 2’sini ise beraberlikle tamamladı.

Trendyol Süper Lig’de bu sezon oynadığı 20 müsabakada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 34 puanla 5. sırada bulunuyor. İzmir ekibi, bu sezon dış sahada oynadığı ve öne geçtiği 5 maçta skoru koruyamadı. Alanyaspor ve Hatayspor deplasmanlarında 1-0 öne geçmesine rağmen kalesini gole kapatamayan Stanimir Stoilov’un öğrencileri, bu karşılaşmalardan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalardan 1 puan alarak teselli bulsa da; Gaziantep FK, Samsunspor ve son haftada oynadığı Fenerbahçe maçlarında yine öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşmaları kaybetti.

Böylece Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig’de öne geçtiği 5 karşılaşmanın 3’ünü kaybederken 2’sini ise beraberlikle tamamladı.