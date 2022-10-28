Göztepe, yarın konuk edeceği Denizlispor’u mağlup ederek bu sezon Spor Toto 1. Lig’de ilk kez üst üste ikinci galibiyetini almak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Göztepe, yarın konuk edeceği Denizlispor’u mağlup ederek bu sezon Spor Toto 1. Lig’de ilk kez üst üste ikinci galibiyetini almak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Göztepe, yarın Denizlispor’u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Sezona istediği gibi başlayamayan Göztepe, ilk 8 maç sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılılar, küme düşme hattının bir basamak üzerinde bulunduğu haftada moral bularak puanını 14’e çıkartmıştı. İlk 10 hafta (1 hafta BAY geçildi) sonunda 11 puana ulaşan İzmir temsilcisi, Denizlispor karşılaşması öncesinde 14. sırada yer alıyor.

Göztepe’de tek hedef galibiyet

Göztepe, yarın sahasında konuk edeceği Denizlispor’u mağlup etmesi halinde bu sezon ligde üst üste ilk kez iki galibiyet almış olacak. Sarı-kırmızılılar, maçtan galibiyetle ayrılarak hem söz konusu ilki yaşamak, hem de puanını 14’e çıkararak küme düşme hattının çevresinden uzaklaşmak istiyor.

Öte yandan, Göztepe’de kırmızı kart cezası bulunan Emre Çolak, Denizlispor karşılaşmasında takımda yer alamayacak.