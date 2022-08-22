İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Yaya Üst Geçidi’nde yenileme çalışmalarını bitirdi. 10,5 milyon liralık yatırımla sarı kırmızılı köprü, kullanıma sunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Yaya Üst Geçidi’nde yenileme çalışmalarını bitirdi. 10,5 milyon liralık yatırımla sarı kırmızılı köprü, kullanıma sunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yayaların sahile ve vapur iskelesine ulaşımını kolaylaştıran Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Yaya Üst Geçidinde bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarını tamamladı. 1997 yılında Güzelyalı Üst Geçidi olarak açılan, 2010 yılında şehit Kerem Oğuz Erbay’ın adını alan 125 metre uzunluğundaki asma çelik köprü baştan sona yenilenip güçlendirildi. Göztepeliler, sarı kırmızılı köprüsüne kavuştu.

Köprüye 10 buçuk milyon liralık yatırım

10,5 milyon liraya mal olan çalışmalar çerçevesinde, asma köprünün çelik halatlarının bakımları ve köprü kulesinin (pilon) ayaklarının temelinde güçlendirme yapıldı. Ayrıca köprü kulesi gömlekleme yöntemi ile güçlendirildi ve yürüme yolundaki kaplamalar yenilendi.

Yaya üst geçidinin kullanıma kapatılması sebebiyle yayaların geçişi için geçici oluşturulan sinyalize yaya geçidi, üst geçidin tekrar kullanıma açılması sonrasın da kullanıma kapatıldı.