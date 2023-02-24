Göztepe ve Karşıyaka, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenenler için düzenlenen temsili karşılaşma için satılan bilet sayısının 52 bin 904’e çıktığını duyurdu.

Göztepe ve Karşıyaka, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenenler için düzenlenen temsili karşılaşma için satılan bilet sayısının 52 bin 904’e çıktığını duyurdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi için İzmir’in iki köklü kulübü Göztepe ve Karşıyaka harekete geçti. Ezeli rakipler kendi aralarında düzenlediği temsili maç ile satılan biletlerin depremzede vatandaşlara aktarılacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlattığımız ’TekTribünTekYürek’ hatıra bileti kampanyasında şu ana kadar 52.904 bilet satıldı” denildi.

Passolig kart zorunluluğu bulunmayan ve 50 TL ücretle satılan hatıra biletler, 26 Şubat Pazar günü saat 20.00’ye kadar satın alınabilecek.