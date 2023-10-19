Göztepe, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında evinde konuk edeceği Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 9. hafta mücadelesinde 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu maçın hazırlıkları kapsamında bugün öğle saatlerinde Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5’e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı. İzmir ekibi, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın biletleri genel satışa açıldı

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Göztepe, Şanlıurfaspor ile 21 Ekim Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakanın biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa çıktı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

1. Kategori: 580 TL

2. Kategori: 480 TL

3. Kategori: 280 TL

4. Kategori: 210 TL

5. Kategori: 80 TL

6. Kategori: 80 TL