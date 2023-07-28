Göztepe, Samsunspor’dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Celil Yüksel’i sezon sonuna kadar kiraladığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar daha önce Kasımpaşa’dan Tarkan Serbest, Altınordu’dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü’nden Ogün Bayrak, Southampton’dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor’dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars’dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor’dan Taha Altıkardeş, Konyaspor’dan Mame Diouf ve Alanyaspor’dan da Ümit Akdağ’ı kadrosuna kattığını açıklamıştı. İzmir temsilcisi bir takviye daha yaptı ve Samsunspor’dan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Celil Yüksel’i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “1998 doğumlu orta saha oyuncusu Celil Yüksel sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır” ifadelerini kullandı.