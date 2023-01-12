Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Sakaryaspor’u ağırlayacak Göztepe, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından savunma ve hücum varyasyonları yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.

Mehmet Ekşi: “Eski futbolculardan oluşan 100-200 kişilik bir ekip kuracağız”

Mehmet Ekşi: “Eski futbolculardan oluşan 100-200 kişilik bir ekip kuracağız”

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