Göztepe, Spor Toto 1. Lig’de deplasmanda oynadığı son iki maçta geriye düşmesine karşılaşmaları bırakmayıp 1’er puan kurtarmayı başardı.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’de oynadığı son iki deplasman maçında sergilediği performansla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Altay ile karşı karşıya geldi. Göz-Göz, müsabakanın 76. dakikasında Marco Paixao’nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve dakikalar 90+4’ü gösterdiğinde Atınç Nukan’ın kafa golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmayınca Göztepe, 1 puanı hanesine yazdırdı.

İzmir temsilcisi, ligin 36. haftasında da Manisa FK’ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Michee Ngalina’nın 59. dakikada kendi kalesine attığı golle geri düşse de oyuna sonradan dahil olan Bayere Junior Loue’nin 90+7. dakikada fileleri sarsmasıyla 1 puanı kurtardı.

Göz-Göz, bu iki deplasmandan geriye düşmesine rağmen puanla evine dönmeyi başardı.