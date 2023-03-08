Göztepe - Pendikspor arasında oynanan maçın bilet fiyatları şu şekilde:

Zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın biletleri ise Passolig üzerinden satışa çıktı.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Pendikspor ile 11 Mart Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Bu müsabaka Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Göztepe ile Pendikspor arasında oynanacak müsabakanın biletleri satışa sunuldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.