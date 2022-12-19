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Göztepe, kupada Medipol Başakşehir’e konuk oluyor

Göztepe, kupada Medipol Başakşehir’e konuk oluyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğü mobil uygulama yenileme çalışmalarının bittiğini ve uygulamanın aktif hale getirildiğini sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu. Uygulamadaki yeni özellikler ise şöyle:

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