Futbola, Hertha BSC altyapısında başlayan ve Hertha BSC II takımında oynayan Mesut Kesik, U19 Almanya Milli Takımı’nda da forma giydi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Hertha BSC II takımından gurbetçi oyuncu Mesut Kesik’i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı. Göztepe, Mesut Kesik’e “Hoş geldin” derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Cüneyt Dumlupınar: "Yolumuz şampiyonluk olsun"

Cüneyt Dumlupınar: "Yolumuz şampiyonluk olsun"

Göztepe, 19 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Mesut Kesik’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.